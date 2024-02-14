Хакери з КНДР зламали особисту пошту помічника президента Південної Кореї

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що атака сталася напередодні державного візиту президента Юн Сок Йоля до Великої Британії в листопаді 2023 року. Пошту його помічника було зламано після використання особистої електронної пошти для службової роботи.

Місцева газета Kukmin Ilbo, посилаючись на високопоставлене джерело у владі, повідомила, що хакери отримали доступ до розкладу поїздок Юна. Але в офісі президента не розголошували, яку саме інформацію викрали хакери.

Вважається, що це перший випадок, коли Північна Корея успішно зламала пошту члена команди президента Південної Кореї.



Водночас у заяві офісу президента підкреслюється, що його система безпеки не була зламана.

"Витік даних був спричинений необережним порушенням правил безпеки окремим користувачем, який використовував комерційну електронну пошту для робочих цілей", - повідомили BBС.

Північна Корея використовує кіберзлом, щоб викрасти як гроші, так і інформацію, і його засоби стають все більш досконалими.

Пхеньян підпадає під жорсткі міжнародні санкції, і його кіберхакери прагнуть викрасти великі суми грошей, часто в криптовалюті, щоб фінансувати режим і його програму створення ядерної зброї.

За оцінками, з 2016 року він вкрав близько 3 мільярдів доларів.

Джерело в уряді Південної Кореї, яке поговорило з Kukmin Ilbo на умовах анонімності, повідомило, що вони були "сильно шоковані та приголомшені", коли дізналися про злам, додавши, що це могло спричинити проблеми для безпеки пана Юна за кордоном.