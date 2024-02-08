Кіберфахівці КНДР могли викрасти $3 млрд для розвитку ядерної програми, - Reuters

Про це пише Reuters із посиланням на звіт ООН.

"Корейська Народно-Демократична Республіка продовжує нехтувати санкціями Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю та виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування було проведено у 2017 році", - повідомила група незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки да додала, що КНДР продовжила запуски балістичних ракет, вивела супутник на орбіту та додала ядерний підводний човен до свого арсеналу.

Натомість комісія розслідує 58 кібератак КНДР на компанії, пов’язані з криптовалютою, у період з 2017 по 2023 роки. Вартість становить приблизно $3 млрд, які, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку ядерної програми.

"Тенденції охоплюють напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки постачань, а також дедалі активніший обмін інфраструктурою та інструментами", - йдеться у звіті.