Кім Чен Ин наказав активізувати підготовку військово-морського флоту КНДР до війни

Про це повідомляє Yonhap.

Кім Чен Ин заявив під час свого візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни, що посилення військово-морських сил КНДР - "найважливіше питання", і воно потребує модернізації суднобудівної промисловості. Коли саме він відвідав завод не уточнюється.

Зазначено, що лідеру КНДР розповіли про підготовку до будівництва військових кораблів. Кім наказав чиновникам "беззастережно" виконувати п’ятирічний план військового розвитку, який керівна партія затвердила у 2021 році.

Водночас північнокорейський лідер пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, зокрема атомний підводний човен, а також гіперзвукову боєголовку, супутник-розвідник і міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі.