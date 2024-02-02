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Кім Чен Ин наказав активізувати підготовку військово-морського флоту КНДР до війни

2 лютого, 2024 п'ятниця
18:25
Світ Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав підвищити бойову готовність військово-морського флоту для захисту морського суверенітету країни та активізації підготовки до війни

Про це повідомляє Yonhap.

Кім Чен Ин заявив під час свого візиту на суднобудівний завод Нампхо на західному узбережжі країни, що посилення військово-морських сил КНДР - "найважливіше питання", і воно потребує модернізації суднобудівної промисловості. Коли саме він відвідав завод не уточнюється.

Зазначено, що лідеру КНДР розповіли про підготовку до будівництва військових кораблів. Кім наказав чиновникам "беззастережно" виконувати п’ятирічний план військового розвитку, який керівна партія затвердила у 2021 році.

Водночас північнокорейський лідер пообіцяв розробити високотехнологічну зброю, зокрема атомний підводний човен, а також гіперзвукову боєголовку, супутник-розвідник і міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі.

  • 16 січня Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відреагував. 
  • 26 січня Bloomberg розповіло, що Кім Чен Ин нещодавно зробив низку заяв, які вказують на його бажання і готовність почати війну з Південною Кореєю, проте у нього є принаймні одна причина, щоб не занурюватись у конфлікт.
  • Того ж дня NYT з посиланням на американських посадовців повідомило, що КНДР може вдатися до "смертоносних дій" проти Південної Кореї найближчими місяцями.
Теги:
КНДР
Південна Корея
Кім Чен Ин
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