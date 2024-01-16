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Повна окупація та контроль: Кім Чен Ин заявив про необхідність визнання Південної Кореї "ворогом №1"

16 січня, 2024 вiвторок
05:30
Світ Кім Чен Ин

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни

Про це з посиланням на північнокорейське інформагентство KCNA повідомляє Yonhap.

"У разі війни на Корейському півострові потрібно врахувати питання повної окупації, придушення і встановлення контролю над Республікою Корея та підпорядкування її території республіці (КНДР – ред.)", - сказав Кім на відкритті чергової сесії парламенту.

Він переконаний, що потрібно відмовитись від визначення Південної Кореї як партнера для примирення і об’єднання, а також формувати у всіх північнокорейців тверде сприйняття Республіки Корея як ворожої країни № 1 і незмінного головного ворога.

Кім наказав вжити заходів для демонтажу залишків минулого, які можна розглядати як символи примирення між Кореями.

"Нам необхідно крок за кроком вжити ґрунтовних заходів, щоб повністю розділити всі зв’язки між двома Кореями в прикордонних районах, включаючи необхідність фізичного руйнування сухопутних шляхів до невідновних рівнів", – сказав він.

Лідер КНДР наказав демонтувати Арку возз’єднання, споруджену в 2001 році в Пхеньяні на честь запропонованого Кім Ір Сеном плану з об’єднання Кореї.

Кім зазначив, що країна не уникатиме війни, хоча не має наміру в односторонньому порядку починати збройний конфлікт.

"Якщо Південна Корея вторгнеться на нашу територію, у повітряний простір і води навіть на одну тисячну міліметра, ми будемо розцінювати це як провокацію для війни", - заявив диктатор, вчергове пригрозивши знищити Південну Корею та завдати великих втрат і поразок США.

  • У п'ятницю, 5 січня, у відповідь на артобстріл КНДР Південна Корея розпочала військові навчання з бойовою стрільбою на прикордонних островах із застосуванням самохідних гаубиць K9 та інших засобів, таких як танки K1E1, проти імітованих цілей у воді. Країна випустила близько 400 снарядів у морську буферну зону.
  • У суботу, 6 січня, військові Південної Кореї повідомили, що КНДР випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля свого західного узбережжя, другий день поспіль здійснюючи навчання з бойовою стрільбою поблизу західного кордону, що перебуває під посиленою охороною
КНДР
Південна Корея
Кім Чен Ин
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