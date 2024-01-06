Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї
У суботу, 6 січня, військові Південної Кореї повідомили, що КНДР випустила близько 60 артилерійських снарядів у води біля свого західного узбережжя, другий день поспіль здійснюючи навчання з бойовою стрільбою поблизу західного кордону, що перебуває під посиленою охороною
Про це повідомляє Yonhap.
За повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів, артилерійські обстріли південно-західних прибережних районів Північної Кореї тривали протягом години з 16:00.
Протягом п'ятниці КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Йонпхендо і Баеннендо, що змусило мешканців островів сховатися, а південнокорейських військових - провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.
- У п'ятницю, 5 січня, у відповідь на артобстріл КНДР Південна Корея розпочала військові навчання з бойовою стрільбою на прикордонних островах із застосуванням самохідних гаубиць K9 та інших засобів, таких як танки K1E1, проти імітованих цілей у воді. Країна випустила близько 400 снарядів у морську буферну зону.
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