Другий день поспіль КНДР стріляє з артилерії в бік Південної Кореї

Про це повідомляє Yonhap.

За повідомленням Об'єднаного комітету начальників штабів, артилерійські обстріли південно-західних прибережних районів Північної Кореї тривали протягом години з 16:00.

Протягом п'ятниці КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні - Йонпхендо і Баеннендо, що змусило мешканців островів сховатися, а південнокорейських військових - провести навчання з бойовою стрільбою у відповідь.