КНДР випустила близько 200 артснарядів: Південна Корея евакуйовувала жителів до укриттів

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на інформацію об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

У відомстві заявивли, що зафіксували артилерійські обстріли з мису Чансан, який розташований на північ від найпівнічнішого острова Південної Кореї в Інчхоні та мису Деунсан - на північ від західної групи прикордонних островів Йонпхендо.

Снаряди потрапили на територію буферної зони, яка була створена відповідно до військової угоди, підписаної 19 вересня 2018 року, з метою зменшення напруженості на кордоні. КНДР розірвала цю угоду в односторонньому порядку у листопаді 2023 року. Водночас Південна Корея теж призупинила її дію, на знак протесту проти запуску супутника-шпигуна.

У відповідь на запуск снарядів Південна Корея екстрено евакуйовувала цивільних з групи островів Йонпхендо до укриттів. Це сталося після того, як вони отримали інформацію про північнокорейську провокацію у вигляді удару по острову.