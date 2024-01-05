КНДР випустила близько 200 артснарядів: Південна Корея евакуйовувала жителів до укриттів
КНДР випустила близько 200 артснарядів біля західного узбережжя, унаслідок чого Південна Корея евакуйовувала жителів з групи островів Йонпхендо до укриттів
Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на інформацію об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
У відомстві заявивли, що зафіксували артилерійські обстріли з мису Чансан, який розташований на північ від найпівнічнішого острова Південної Кореї в Інчхоні та мису Деунсан - на північ від західної групи прикордонних островів Йонпхендо.
Снаряди потрапили на територію буферної зони, яка була створена відповідно до військової угоди, підписаної 19 вересня 2018 року, з метою зменшення напруженості на кордоні. КНДР розірвала цю угоду в односторонньому порядку у листопаді 2023 року. Водночас Південна Корея теж призупинила її дію, на знак протесту проти запуску супутника-шпигуна.
У відповідь на запуск снарядів Південна Корея екстрено евакуйовувала цивільних з групи островів Йонпхендо до укриттів. Це сталося після того, як вони отримали інформацію про північнокорейську провокацію у вигляді удару по острову.
- Раніше стало відомо, що Північна Корея розмістила нові війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю.
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