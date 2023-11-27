КНДР збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю
Північна Корея розмістила нові війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю
Про це пише Bloomberg із посиланням на збройні сили Південної Кореї.
Військові помітили активність у демілітаризованій зоні наприкінці тижня. Ймовірно, КНДР намагається відновити пости, які були демонтовані після проголошення угоди 2018 року з Півднем.
Армія Південної Кореї зауважила також збільшення активності берегової артилерії Півночі. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів.
- 22 листопада Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос. Уряд Японії оголошував надзвичайне попередження населення. США, Південна Корея і Японія засудили дії Пхеньяна, які, за їхніми словами, порушують резолюції ООН.
- Згодом Південна Корея призупинила виконання частини військової угоди з КНДР від 2018 року, після того як Пхеньян запустив супутник-шпигун.
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