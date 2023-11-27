КНДР збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю

Про це пише Bloomberg із посиланням на збройні сили Південної Кореї.

Військові помітили активність у демілітаризованій зоні наприкінці тижня. Ймовірно, КНДР намагається відновити пости, які були демонтовані після проголошення угоди 2018 року з Півднем.

Армія Південної Кореї зауважила також збільшення активності берегової артилерії Півночі. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів.