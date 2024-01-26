КНДР може вдатися до "смертоносних дій" проти Південної Кореї найближчими місяцями, - NYT
У Сполучених Штатах непокояться через те, що лідер КНДР Кім Чен Ин у найближчі місяці може здійснити "смертоносні дії" проти Південної Кореї
Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців.
За словами посадовців, жорстка риторика Кіма є частиною схеми провокацій. Проте його заяви стали більш агресивними, тому їх варто сприймати серйозно.
Натомість вони не вбачають неминучого ризику повномасштабної війни на Корейському півострові. Посадовці наголошують, що Пхеньян все ж таки б міг завдавати ударів таким чином, щоб уникнути швидкої ескалації.
- Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відреагував.
- Кім Чен Ин нещодавно зробив низку заяв, які вказують на його бажання і готовність почати війну з Південною Кореєю, проте у нього є принаймні одна причина, щоб не занурюватися в конфлікт.
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