КНДР може вдатися до "смертоносних дій" проти Південної Кореї найближчими місяцями, - NYT

Про це пише New York Times із посиланням на американських посадовців.

За словами посадовців, жорстка риторика Кіма є частиною схеми провокацій. Проте його заяви стали більш агресивними, тому їх варто сприймати серйозно.

Натомість вони не вбачають неминучого ризику повномасштабної війни на Корейському півострові. Посадовці наголошують, що Пхеньян все ж таки б міг завдавати ударів таким чином, щоб уникнути швидкої ескалації.