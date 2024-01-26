Bloomberg розповіло, що втримує Кім Чен Ина від нападу на Південну Кореєю

Про це пише Bloomberg.

"Войовнича риторика Кім Чен Ина останніми тижнями пожвавила припущення про те, що північнокорейський лідер може готуватися до війни. Але у Кіма є принаймні одна нова причина, щоб не занурюватися в конфлікт: економіка Північної Кореї тихо покращується, темпи зростання досягають найшвидшого рівня за майже десятиліття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьому посприяв продаж Росії балістичних ракет, артилерійських снарядів та іншого військового обладнання.

"Кім Чен Ин добре знає, що використання ядерної зброї або війна означають кінець його режиму", - сказав колишній головний посланник Південної Кореї на міжнародних переговорах щодо ядерного роззброєння з Північною Кореєю Чун Юнгу.