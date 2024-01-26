Bloomberg розповіло, що втримує Кім Чен Ина від нападу на Південну Кореєю
Лідер КНДР Кім Чен Ин нещодавно зробив низку заяв, які вказують на його бажання і готовність почати війну з Південною Кореєю, проте у нього є принаймні одна причина, щоб не занурюватися в конфлікт
Про це пише Bloomberg.
"Войовнича риторика Кім Чен Ина останніми тижнями пожвавила припущення про те, що північнокорейський лідер може готуватися до війни. Але у Кіма є принаймні одна нова причина, щоб не занурюватися в конфлікт: економіка Північної Кореї тихо покращується, темпи зростання досягають найшвидшого рівня за майже десятиліття", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цьому посприяв продаж Росії балістичних ракет, артилерійських снарядів та іншого військового обладнання.
"Кім Чен Ин добре знає, що використання ядерної зброї або війна означають кінець його режиму", - сказав колишній головний посланник Південної Кореї на міжнародних переговорах щодо ядерного роззброєння з Північною Кореєю Чун Юнгу.
- Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність переглянути конституцію та визначити в документі Південну Корею як ворожу країну №1 і вписати туди зобов’язання про повну окупацію в разі війни. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль відреагував.
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