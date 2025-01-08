Хакери зламали російський реєстр із особистими даними росіян, - росЗМІ

Про це повідомляє видання "Агентство".

Зазначається, що журналісти російського видання проаналізували дані, що опублікував анонімний Telegram-канал, і дійшли до висновку, що щонайменше частина вкрадених даних є достовірною.

"Канал Silent Crow був створений 25 грудня. Єдиний пост - про злом - було опубліковано 7 січня. У ньому йдеться про те, що таким чином хакери привітали росіян із початком Нового року", - йдеться у дописі.

Згідно з дописом, було зламано і вивантажено базу даних Росреєстру, в якій зберігалася вся персональна інформація на кожного громадянина РФ. Тим часом автори анонімного каналу пообіцяли, що "наступний "різдвяний подарунок" не за горами".

Через кілька годин Росреєстр заявив, що не підтверджує факт зламу: "Наразі проводяться додаткові перевірки інформації, опублікованої в низці Telegram-каналів".