ХАМАС передав Червоному Хресту тіла 4 ізраїльських заручників

Про це інформує AP.

Вказано, що ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох заручників. Представник ізраїльської служби безпеки підтвердив цю інформацію. Він додав, що труни доставили за сприяння єгипетських посередників через ізраїльський контрольно-пропускний пункт. Наразі розпочався процес ідентифікації.

Близько того часу колона Червоного Хреста зі звільненими палестинськими в'язнями покинула ізраїльську в'язницю Офер. Серед них були сотні заарештованих з Гази, яких після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року утримували без пред'явлення звинувачень. Серед них 445 чоловіків, 21 підліток і одна жінка.