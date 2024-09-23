ХАМАС відхилив нову пропозицію про перемир'я в Газі від США

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїль висловив застереження щодо пропозиції, зокрема, щодо пунктів, які стосуються Філадельфійського коридору та коридору Нецарім у Газі.

Натомість ХАМАС категорично відкинув її, заявивши, що не погодиться на будь-яку іншу угоду, яка не відповідає пропозиції, представленій президентом США Джо Байденом наприкінці травня.

Фактично, нова пропозиція Байдена ґрунтувалася на ізраїльській концепції, і прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу неодноразово заявляв, що ХАМАС вимагав внести до неї 29 змін. Своєю чергою, Нетаньягу протягом останніх місяців неодноразово посилався на низку умов угоди, що не підлягають обговоренню, які не зазначені в травневій пропозиції.

У виданні зазначили, що різко негативна реакція ХАМАСу на останні пропозиції США може бути пов'язана з коментарями речника Білого дому Джона Кірбі, який звинуватив терористичне угрупування в затягуванні переговорів.