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ХАМАС заявив, що має достатньо ресурсів, аби продовжувати війну з Ізраїлем

Марія Науменко
15 вересня, 2024 неділя
17:43
Світ терористи ХАМАС

Високопоставлений представник ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що угруповання, попри втрати за понад 11 місяців війни в Газі, має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну з Ізраїлем

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Про це повідомляє The Times of israel.

"Опір має високу здатність тривати, - заявив він. - Були мученики, були жертви... але натомість відбулося накопичення досвіду і залучення нових поколінь до опору".

Хамдан зазначив, що ХАМАС хоче "спільного палестинського правління" в Газі, як тільки війна закінчиться на обложеній території.

Крім того, він додав, що США роблять недостатньо для того, щоб змусити Ізраїль піти на поступки, які могли б сприяти перемир'ю у цій війні.

"Американська адміністрація не чинить достатнього або належного тиску на ізраїльську сторону, - підкреслив Хамдан. - Швидше вона намагається виправдати ухилення ізраїльської сторони від виконання будь-яких зобов'язань".

Також він зауважив, що сьогоднішня ракетна атака хуситів, спрямована на центральну частину Ізраїлю, продемонструвала межі здатності Ізраїлю захищатися.

"Це послання всьому регіону, що Ізраїль не має імунітету, - наголосив Хамдан. - Навіть ізраїльські можливості мають межі, і можливість розвитку дій опору проти сіоністського утворення є серйозною і реальною можливістю, а не фантазією".

  • У неділю, 15 вересня, єменські хусити випустили ракету класу "земля - земля", яка вперше досягла центральної частини Ізраїлю.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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