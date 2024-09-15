ХАМАС заявив, що має достатньо ресурсів, аби продовжувати війну з Ізраїлем

Про це повідомляє The Times of israel.

"Опір має високу здатність тривати, - заявив він. - Були мученики, були жертви... але натомість відбулося накопичення досвіду і залучення нових поколінь до опору".

Хамдан зазначив, що ХАМАС хоче "спільного палестинського правління" в Газі, як тільки війна закінчиться на обложеній території.

Крім того, він додав, що США роблять недостатньо для того, щоб змусити Ізраїль піти на поступки, які могли б сприяти перемир'ю у цій війні.

"Американська адміністрація не чинить достатнього або належного тиску на ізраїльську сторону, - підкреслив Хамдан. - Швидше вона намагається виправдати ухилення ізраїльської сторони від виконання будь-яких зобов'язань".

Також він зауважив, що сьогоднішня ракетна атака хуситів, спрямована на центральну частину Ізраїлю, продемонструвала межі здатності Ізраїлю захищатися.

"Це послання всьому регіону, що Ізраїль не має імунітету, - наголосив Хамдан. - Навіть ізраїльські можливості мають межі, і можливість розвитку дій опору проти сіоністського утворення є серйозною і реальною можливістю, а не фантазією".