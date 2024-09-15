ХАМАС заявив, що має достатньо ресурсів, аби продовжувати війну з Ізраїлем
Високопоставлений представник ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що угруповання, попри втрати за понад 11 місяців війни в Газі, має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну з Ізраїлем
Про це повідомляє The Times of israel.
"Опір має високу здатність тривати, - заявив він. - Були мученики, були жертви... але натомість відбулося накопичення досвіду і залучення нових поколінь до опору".
Хамдан зазначив, що ХАМАС хоче "спільного палестинського правління" в Газі, як тільки війна закінчиться на обложеній території.
Крім того, він додав, що США роблять недостатньо для того, щоб змусити Ізраїль піти на поступки, які могли б сприяти перемир'ю у цій війні.
"Американська адміністрація не чинить достатнього або належного тиску на ізраїльську сторону, - підкреслив Хамдан. - Швидше вона намагається виправдати ухилення ізраїльської сторони від виконання будь-яких зобов'язань".
Також він зауважив, що сьогоднішня ракетна атака хуситів, спрямована на центральну частину Ізраїлю, продемонструвала межі здатності Ізраїлю захищатися.
"Це послання всьому регіону, що Ізраїль не має імунітету, - наголосив Хамдан. - Навіть ізраїльські можливості мають межі, і можливість розвитку дій опору проти сіоністського утворення є серйозною і реальною можливістю, а не фантазією".
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У неділю, 15 вересня, єменські хусити випустили ракету класу "земля - земля", яка вперше досягла центральної частини Ізраїлю.
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