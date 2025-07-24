"Хочу, аби Ілон та весь бізнес у США процвітали": Трамп запевнив, що не знищуватиме компанії Маска

Про це він написав у соцмережі TruthSocial.

"Усі кажуть, що я знищу компанії Ілона, відібравши частину або навіть усі великі субсидії, які він отримує від уряду США. Це неправда! Я хочу, щоб Ілон - і взагалі весь бізнес у нашій країні - процвітав", –запевнив Трамп.

Глава Білого дому додав: чим краще працює бізнес, тим краще для Штатів "і це добре для всіх нас".

"Ми щодня встановлюємо рекорди, і я хочу, щоб так було і надалі!" – заявив він.