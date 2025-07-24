"Хочу, аби Ілон та весь бізнес у США процвітали": Трамп запевнив, що не знищуватиме компанії Маска
Президент США Дональд Трамп заявив, що не збирається знищувати компанії Ілона Маска та хоче, аби мільярдер процвітав
Про це він написав у соцмережі TruthSocial.
"Усі кажуть, що я знищу компанії Ілона, відібравши частину або навіть усі великі субсидії, які він отримує від уряду США. Це неправда! Я хочу, щоб Ілон - і взагалі весь бізнес у нашій країні - процвітав", –запевнив Трамп.
Глава Білого дому додав: чим краще працює бізнес, тим краще для Штатів "і це добре для всіх нас".
"Ми щодня встановлюємо рекорди, і я хочу, щоб так було і надалі!" – заявив він.
- 1 липня Трамп розкритикував бізнесмена Ілона Маска, заявивши, що мільярдер отримує "більше субсидій, ніж будь-хто в історії". Пізніше він заявив, що розгляне можливість депортації мільярдера.
- Згодом WSJ писало, що адміністрація Трампа вирішила не розривати контракти зі SpaceX, оскільки більшість угод із компанією Ілона Маска виявилися критично важливими для Пентагону та NASA.
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