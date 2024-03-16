Хусити атакували танкер зі зрідженим газом у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що судно проходило біля узбережжя єменського портового міста Ходейда. Це вже третя спроба нападу хуситів на торгове судно за останні дві доби.

За даними Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства, було чутно два вибухи. Водночас повідомляється, що недавно це судно належало Сполученим Штатам.