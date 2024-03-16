Хусити атакували танкер зі зрідженим газом у Червоному морі
Єменські хусити атакували танкер, що перевозив зріджений нафтовий газ під прапором Маршаллових островів у Червоному морі
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що судно проходило біля узбережжя єменського портового міста Ходейда. Це вже третя спроба нападу хуситів на торгове судно за останні дві доби.
За даними Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства, було чутно два вибухи. Водночас повідомляється, що недавно це судно належало Сполученим Штатам.
- Нещодавно хусити випустили дві ракети в район проходження морського судна біля узбережжя Червоного моря. Екіпаж та корабель не постраждали.
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