Хусити вкотре намагалися атакувати торговельне судно у Червоному морі, екіпаж не постраждав
Єменські хусити випустили дві ракети в район проходження морського судна біля узбережжя Червоного моря. Екіпаж та корабель не постраждали
Про це пише Reuters.
Зазначається, що організація Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO) повідомила, що ракети пролетіли біля судна в 50 морських милях (93 км) на південний захід від Аль-Ходейди.
"Капітан повідомив про дві ракети, що пролетіли над судном, і почув два гучних вибухи вдалині", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що судно не зазнало пошкоджень, а екіпаж перебуває у безпеці.
- Нещодавно американські сили успішно знищили одну ракету класу "земля-повітря" та чотири безпілотники, які були випущені єменськими хуситами.
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