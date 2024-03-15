Хусити вкотре намагалися атакувати торговельне судно у Червоному морі, екіпаж не постраждав

Про це пише Reuters.

Зазначається, що організація Об'єднаного Королівства з морських торговельних операцій (UKMTO) повідомила, що ракети пролетіли біля судна в 50 морських милях (93 км) на південний захід від Аль-Ходейди.

"Капітан повідомив про дві ракети, що пролетіли над судном, і почув два гучних вибухи вдалині", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що судно не зазнало пошкоджень, а екіпаж перебуває у безпеці.