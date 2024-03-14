Сили США успішно знищили ракету та 4 безпілотники єменських хуситів
Американські сили успішно знищили одну ракету класу "земля-повітря" та чотири безпілотники, які були випущені єменськими хуситами
Про це пише Центральне командування США.
Зазначається, що 13 березня близько 2 ночі та 5 ранку (за місцевим часом) єменські хусити випустили одну протикорабельну балістичну ракету з району Ємену в Аденську затоку. Ракета не влучила в жодне судно, постраждалих чи пошкоджень немає.
Після цього американські сили знищили чотири БПЛА та одну ракету "земля-повітря" в районах Ємену, контрольованих хуситами.
- У понеділок, 11 березня, США та Велика Британія завдали авіаударів по портових містах і невеликих населених пунктах на заході Ємену, в результаті чого загинули щонайменше 11 людей і 14 отримали поранення, хусити у відповідь пообіцяли посилити атаки до свята Рамадану.
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