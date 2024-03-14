Сили США успішно знищили ракету та 4 безпілотники єменських хуситів

Про це пише Центральне командування США.

Зазначається, що 13 березня близько 2 ночі та 5 ранку (за місцевим часом) єменські хусити випустили одну протикорабельну балістичну ракету з району Ємену в Аденську затоку. Ракета не влучила в жодне судно, постраждалих чи пошкоджень немає.

Після цього американські сили знищили чотири БПЛА та одну ракету "земля-повітря" в районах Ємену, контрольованих хуситами.