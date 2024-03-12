США та Британія вдарили по Ємену, хусити у відповідь обіцяють посилити атаки до свята Рамадану
У понеділок, 11 березня, США та Велика Британія завдали авіаударів по портовим містам і невеликим населеним пунктам на заході Ємену, в результаті чого загинули щонайменше 11 людей і 14 отримали поранення, хусити у відповідь пообіцяли посилити атаки до свята Рамадану
Про це повідомляє The Guardian.
Згідно з інформацією Центрального командування США, в понеділок було завдано шість ударів, в результаті яких було знищено безпілотний підводний човен і 18 протикорабельних ракет на територіях, підконтрольних хуситам.
"Ця зброя становила неминучу загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", - пояснили в Centcom, додавши, що удари були здійснені з метою "захисту свободи судноплавства і забезпечення безпеки в міжнародних водах".
У вівторок, 12 березня, військовий речник хуситів Ях'я Сареа заявив у відповідь, що угрупування посилить свої військові операції під час священного для ісламу свята Рамадану на знак солідарності з палестинцями в Газі.
- У неділю, 10 березня, повідомлялось, що збройні сили Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, які перебувають на військовій місії у Червоному морі, знищили десятки безпілотників єменських хуситів.
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