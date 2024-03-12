США та Британія вдарили по Ємену, хусити у відповідь обіцяють посилити атаки до свята Рамадану

Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з інформацією Центрального командування США, в понеділок було завдано шість ударів, в результаті яких було знищено безпілотний підводний човен і 18 протикорабельних ракет на територіях, підконтрольних хуситам.

"Ця зброя становила неминучу загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", - пояснили в Centcom, додавши, що удари були здійснені з метою "захисту свободи судноплавства і забезпечення безпеки в міжнародних водах".

У вівторок, 12 березня, військовий речник хуситів Ях'я Сареа заявив у відповідь, що угрупування посилить свої військові операції під час священного для ісламу свята Рамадану на знак солідарності з палестинцями в Газі.