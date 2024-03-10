Військові США, Британії та Франції знищили десятки БПЛА єменських хуситів
Збройні сили Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції, які перебувають на військовій місії у Червоному морі, знищили десятки безпілотників єменських хуситів
Про це пише Reuters.
Військовий представник угруповання Ях'я Сареа заявив, що безпілотники націлилися на вантажне судно та "кілька військових есмінців США в Червоному морі та Аденській затоці". За його словами, бойовики хотіли запустити 37 дронів.
Водночас Центральне командування США повідомило, що американські військові та коаліційні сили збили щонайменше 28 безпілотників над Червоним морем. Вони додали, що жодне судно не постраждало.
- Нещодавно американські та данські військові відбили у Червоному морі та Аденській затоці масштабну атаку безпілотників з боку єменських хуситів.
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