Сили США та Данії відбили масовану атаку БПЛА хуситів у Червоному морі та Аденській затоці

Про це повідомили Центральне командування США та Forsvaret.

Зазначається, що це сталося між 04:00 та 6:30 ранку (за місцевим часом). Єменські хусити здійснили масштабну атаку дронів у Червоному морі та Аденській затоці.

Кораблі та літаки ВМС США разом із кількома кораблями та літаками коаліції збили 15 безпілотників, зокрема сили Данії знищили 4 дрони.

"Минулої ночі датський фрегат збив чотири безпілотники в Червоному морі. Я радий, що екіпаж фрегата Iver Huitfeldt не постраждав і пишаюся їх швидкою реакцією. Ми продовжуємо патрулювання в цьому районі разом із найближчими союзниками. Право на вільне судноплавство - це свобода, яку ми повинні захистити", - заявив міністр оборони Трольс Лунд Поульсен.