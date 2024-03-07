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Оновлено

Хусити здійснили першу атаку на судно в Червоному морі, яка призвела до жертв, - Politico

7 березня, 2024 четвер
04:39
Близький Схід Хусити

6 березня хусити атакували балкер True Confidence під прапором Барбадосу: у результаті обстрілу є загиблі - вони стали першими жертвами терору єменських повстанців

Про це пише Politico.

Ймовірний напад хуситів на комерційне судно в Аденській затоці призвів до загибелі людей та змусив екіпаж покинути судно.

Таким чином цей удар став першим, який безпосередньо призвів до людських жертв.

За словами двох американських чиновників, яким попросили залишитися анонімними, в результаті нападу загинули двоє моряків і ще шестеро отримали поранення.

Зазначається, що корабель під прапором Барбадосу, який йшов транзитом через Аденську затоку, належав Ліберії.

Згодом Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter (X) уточнило, що вже відомо про трьох жертв.

За даними американських військових, з контрольованих хуситами районів Ємену приблизно об 11:30 ранку (за часом Сани) 6 березня була запущена протикорабельна балістична ракета у бік балкера True Confidence."Ракета влучила в судно, і багатонаціональний екіпаж повідомляє про трьох загиблих, щонайменше чотирьох поранених, з яких троє у важкому стані, і про значні пошкодження судна", - йдеться в публікації.

Екіпаж покинув судно, а військові кораблі міжнародної коаліції "відреагували та оцінюють ситуацію".

У Центркомі звернули увагу, що це вже п'ятий обстріл хуситами, здійснений протикорабельним балістичним ракетним озброєнням, за останні два дні.

Два з них були завдані по кораблях M/V MSC Sky II та M/V True Confidence, і одна ракета була збита американським есмінцем "Карні" (типу "Арлі Берк", USS Carney DDG 64).

"Ці безрозсудні напади хуситів порушили світову торгівлю та забрали життя міжнародних моряків", - наголошується у заяві військових США.

  • 2 березня у Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця.
Теги:
Ємен
ракетний удар
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