Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця

У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця

2 березня, 2024 субота
17:30
Світ в Червоному морі затонуло судно

У південній частині Червоного моря ввечері 1 березня затонуло британське вантажене судно Rubymar: єменські хусити атакували його минулого місяця

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву міжнародно визнаного уряду Ємену. 

Зазначається, що якщо затоплення судна підтвердиться, то це буде перший випадок втрати корабля з моменту початку нападів хуситів на комерційні судна у листопаді 2023 року. 

На початку цього тижня представники Ємену відвідали Rubymar і повідомили, що судно затоплене і може піти на дно протягом кількох днів. Його затоплення може спричинити екологічну катастрофу, адже судно перевозило 41 тонну добрив. Крім того, американські військові раніше заявили, що атака значно пошкодила судно, внаслідок чого у морі з'явилась 29-кілометрова нафтова пляма. 

  • Раніше у США заявили, що обстріл хуситами британського судна з добривами загрожує екологічною катастрофою. 
Теги:
корабель
Близький Схід
Ємен
екологічна катастрофа
Велика Британiя
Читайте також:
У Санкт-Петербурзі БПЛА влучив у будинок
2 березня, 2024 субота
У Санкт-Петербурзі пролунав вибух: росЗМІ заявляють про влучання БПЛА у будинок поруч із нафтобазою
на фото: Часів Яр
1 березня, 2024 п'ятниця
РФ робить "потужний ривок" на Часів Яр, щоб відкрити собі шлях на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ, – ОСУВ "Хортиця"
Марія Захарова
28 лютого, 2024 середа
"Зеленський має відповісти на публічному судовому процесі": добірка російських фейків і маніпуляцій за 28 лютого
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38
    Купівля 38
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.93
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
2 березня
17:42
Оновлено
Удар по 9-поверхівці в Одесі
Удар по 9-поверхівці в Одесі: вбито 3-річного хлопчика, тіло матері шукають
17:00
Українці зі свастикою: у Маріупольському районі росіяни роздали дітям пропагандистські брошури
16:34
король Норвегії Гаральд V
Королю Норвегії Гаральду V імплантували тимчасовий кардіостимулятор
16:26
Оновлено
"Минай" vs "Металіст 1925" (2 березня 2024 року)
"Минай" розбив "Металіст 1925": результати та розклад матчів 19-го туру УПЛ
16:16
робот Unitree's H1
Гуманоїд з Китаю став найшвидшим серед роботів
16:14
Оновлено
Росіяни атакували Україну "шахедами": на Харківщині є влучання, в Одесі зруйновано багатоповерхівку. П'ять загиблих, 11 постраждалих
16:06
РФ обстріляла з артилерії село Приморське біля Запоріжжя: одна людина загинула
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд ініціює зменшення тиску на підприємців
15:56
на фото: Хав'єр Мілей
Аргентинський президент Мілей закриє найбільше державне інформагентство країни
15:55
Андрій Юсов
"Достатньо дивне формулювання": ГУР відреагувало на заяву РФ про готовність передати тіла з Іл-76
15:49
Ексклюзив
Вибори у Росії
Більшість людей на окупованих територіях не хочуть брати участь у виборчому фарсі, - правозахисник Лисянський
15:48
лавина
В Японських Альпах під лавину потрапили 10 людей
15:46
Огляд
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
Мудрик у вогні, а в Авдіївку приїхав шахіст-зрадник: головні новини українського спорту за тиждень
15:24
Ексклюзив
Кримський міст
Кримський міст є першочерговою стратегічною ціллю для знищення, - британський полковник Грант
15:12
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 336 росіян та 258 БПЛА
15:08
Ексклюзив
шахед
Складне маневрування "шахедів": Гуменюк про нічну атаку ворога на Одесу
15:07
грузія
"Немає сумніву": ексдиректор ЦРУ припускає, що у разі перемоги РФ над Україною наступною ціллю Путіна стане Грузія
15:05
Аптечки
Україна отримала 50 тисяч аптечок для ЗСУ від Німеччини
14:36
Польща
Польський міністр оборони: краще було б передати Україні зброю, ніж вводити війська
14:31
Обстріл РФ. Руйнування
Через ворожий БПЛА на Херсонщині постраждали двоє поліцейських
14:07
Ексклюзив
Навальний
Кремль перестрахувався у питанні свого головного опонента: Фейгін про вбивство Навального
14:06
кіберспорт
Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри, щоб запобігти маніпулюванню громадською думкою
14:01
OPINION
Олексій Голобуцький
ЦРУ переконує: ядерного удару з боку Росії не слід очікувати
13:52
Каліфорнія снігопад
Перебої зі світлом та 3 метри снігу: Каліфорнію та Неваду охопив потужний шторм
13:44
Пандемія COVID-19 у Нідерландах
У США скасували п’ятиденну ізоляцію через COVID: які рекомендації
13:38
Вибух на підстанції
У російському Єкатеринбурзі вибухнула підстанція, що живить три оборонні гіганти
13:30
Ексклюзив
Володимир Путін
Сьогодні Путін сприймає Захід дуже слабким, - британський полковник Грант
13:28
Стефан Сежурне
"Згодні з 80% питань": у Франції відкинули можливість розколу у франко-німецькій дипломатії
13:25
Придністров'я
ФСБ змушує до співпраці українців, що незаконно потрапляють до Придністров'я
13:14
Джо Байден
Байден переплутав війну в Україні з війною у Газі
12:58
Куп'янськ
Унаслідок обстрілу Куп'янська поранено волонтера
12:42
експорт продовольства зерно порт
Експорт з Туреччини до Росії знизився на 34% порівняно з минулим роком
12:41
Фінляндія та Швеція
Спікер угорського парламенту підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО
12:35
Дніпропетровщина
Росія вранці обстріляла з артилерії Нікопольщину: постраждали дві жінки
12:35
Міноборони випробовує бронежилет-трансформер для ВМС ЗСУ
12:30
Британська розвідка оцінила, як втрата другого літака А-50У вплине на армію РФ
12:05
OPINION
Юрій Богданов
Чітке дежавю літа 2022
12:02
град
Росія та Білорусь не змогли узгодити ціну щодо виготовлення деталей до "Градів", - ГУР
11:35
безпілотник, дрон
У Білгородському районі РФ заявили про атаку БПЛА: без світла залишились два села
11:29
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Отримали додаткові інструменти": у Повітряних силах прокоментували "літакопад" РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV