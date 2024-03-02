У Червоному морі затонуло британське судно, яке хусити атакували минулого місяця
У південній частині Червоного моря ввечері 1 березня затонуло британське вантажене судно Rubymar: єменські хусити атакували його минулого місяця
Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву міжнародно визнаного уряду Ємену.
Зазначається, що якщо затоплення судна підтвердиться, то це буде перший випадок втрати корабля з моменту початку нападів хуситів на комерційні судна у листопаді 2023 року.
На початку цього тижня представники Ємену відвідали Rubymar і повідомили, що судно затоплене і може піти на дно протягом кількох днів. Його затоплення може спричинити екологічну катастрофу, адже судно перевозило 41 тонну добрив. Крім того, американські військові раніше заявили, що атака значно пошкодила судно, внаслідок чого у морі з'явилась 29-кілометрова нафтова пляма.
- Раніше у США заявили, що обстріл хуситами британського судна з добривами загрожує екологічною катастрофою.
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