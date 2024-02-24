У США заявили, що обстріл хуситами британського судна з добривами загрожує екологічною катастрофою

Про це повідомляє Politico.

"Неспровокований і безрозсудний напад підтримуваних Іраном терористів-хуситів завдав значних пошкоджень судну, в результаті чого утворилася 18-мильна нафтова пляма", - йдеться в повідомленні.

Екіпаж з 24 моряків був евакуйований, але вантаж добрив "може потрапити в Червоне море і погіршити цю екологічну катастрофу".

Окім цього, як зазначили у виданні, напад посилив занепокоєння щодо унікальних коралових рифів Червоного моря, які, за висновками вчених, поки що стійкі до зміни клімату, але перебувають під впливом інших загроз.

"Хусити продовжують демонструвати зневагу до регіональних наслідків своїх невибіркових нападів, загрожуючи рибній промисловості, прибережним громадам і імпорту продовольства", - наголосили у Центральному командуванні ЗС США.

Згідно з повідомленням оператора судна, афінської компанії Blue Fleet Group, після влучання ракети Rubymar кинув якір, а його машинне відділення частково занурене під воду і затоплене.

Почалися аварійно-рятувальні роботи з буксирування постраждалого корабля до найближчого порту Джибуті або Адена.