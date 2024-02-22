США збили декілька ракет та БПЛА хуситів у Червоному морі
Центральне командування армії США у середу, 21 лютого, завдало декілька ударів по ракетах єменських хуситів у Червоному морі, а також збили безпілотник
Про це пише Центральне командування армії США.
Зазначається, що це сталося 21 лютого між 12:00 та 18:45 (за місцевим часом). Американські сили уразили мобільні протикорабельні крилаті ракети хуситів та одну мобільну пускову установку протикорабельних балістичних ракет. Крім того, протягом цього часу сили США збили безпілотний літальний комплекс.
"Сили Центрального командування армії США ідентифікували ракети, пускові установки та БПЛА, що вийшли з районів Ємену, контрольованих хуситами, і визначили, що вони становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні", - йдеться у повідомленні.
- Єменські хусити 19 лютого здійснили атаку на американський корабель у Червоному морі, який перевозив гуманітарну допомогу.
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