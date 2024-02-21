Єменські хусити атакували корабель США з гуманітарною допомогою

Про це пише Центральне командування США.

"19 лютого між 12:30 та 13:50 (за місцевим часом) підтримувані Іраном терористи-хусити випустили дві протикорабельні балістичні ракети по балкеру Sea Champion під грецьким прапором, який належить США і прямував до порту Аден у Ємені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з ракет здетонувала біля корабля, завдавши незначних пошкоджень. Попри це екіпаж продовжив курс до свого кінцевого пункту призначення доставки зерна в Аден (Ємен) "на благо єменського народу".