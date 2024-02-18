США завдали 5 ударів по Ємену з метою самооборони

Про це повідомляє Reuters.

Днем раніше США завдали ударів по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному безпілотному підводному судну та одному безпілотному надводному судну.

"Це перше спостережуване застосування хуситами БПЛА з моменту початку атак 23 жовтня", - йдеться в повідомленні Центрального командування.

Центральне командування стверджує, що ракети та кораблі становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден у цьому районі.