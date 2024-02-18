США завдали 5 ударів по Ємену з метою самооборони
У неділю, 18 лютого, Центральне командування збройних сил США повідомило про 5 ударів по цілям хуситів у Ємені з метою самооборони
Про це повідомляє Reuters.
Днем раніше США завдали ударів по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному безпілотному підводному судну та одному безпілотному надводному судну.
"Це перше спостережуване застосування хуситами БПЛА з моменту початку атак 23 жовтня", - йдеться в повідомленні Центрального командування.
Центральне командування стверджує, що ракети та кораблі становлять безпосередню загрозу для кораблів ВМС США і торгових суден у цьому районі.
- Напередодні 17 лютого єменські хусити атакували ракетою у Червоному морі танкер під панамським прапором, який перевозив сиру нафту з Росії до Індії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе