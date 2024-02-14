Хусити звинуватили США та Велику Британію в атаці Ємену
Увечері 13 лютого підконтрольні хуситам ЗМІ повідомили про атаку Ємену та звинуватили у цьому Сполучені Штати та Велику Британію
Про це пише Al Arabiya.
За даними ЗМІ, американсько-британські бомбардувальники були спрямовані на район Аль-Саліф у провінції Ходейда на заході Ємену. Натомість Велика Британія та США не коментували заяви про нову атаку на Ємен.
Зауважимо, що підконтрольні хуситам ЗМІ не повідомили про поранених чи загиблих.
- Єменські хусити з підконтрольних районів 12 лютого запустили дві ракети в напрямку вантажного судна, внаслідок чого воно отримало пошкодження.
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