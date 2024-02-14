Хусити звинуватили США та Велику Британію в атаці Ємену

Про це пише Al Arabiya.

За даними ЗМІ, американсько-британські бомбардувальники були спрямовані на район Аль-Саліф у провінції Ходейда на заході Ємену. Натомість Велика Британія та США не коментували заяви про нову атаку на Ємен.

Зауважимо, що підконтрольні хуситам ЗМІ не повідомили про поранених чи загиблих.