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Головна Світ Хусити звинуватили США та Велику Британію в атаці Ємену

Хусити звинуватили США та Велику Британію в атаці Ємену

14 лютого, 2024 середа
06:09
Світ

Увечері 13 лютого підконтрольні хуситам ЗМІ повідомили про атаку Ємену та звинуватили у цьому Сполучені Штати та Велику Британію

Про це пише Al Arabiya.

За даними ЗМІ, американсько-британські бомбардувальники були спрямовані на район Аль-Саліф у провінції Ходейда на заході Ємену. Натомість Велика Британія та США не коментували заяви про нову атаку на Ємен.

Зауважимо, що підконтрольні хуситам ЗМІ не повідомили про поранених чи загиблих.

  • Єменські хусити з підконтрольних районів 12 лютого запустили дві ракети в напрямку вантажного судна, внаслідок чого воно отримало пошкодження.
Теги:
Ємен
США
Військові новини
Велика Британiя
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