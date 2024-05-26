Кількома американськими штатами пронеслись сильні торнадо, що спричинені рекордною спекою

Про це повідомляє Associated Press.

Директор зі зв'язків із громадськістю округу Дентон в Техасі Дон Кобб заявив, що торнадо пронісся над північним округом Дентон пізно ввечері в суботу і перевернув вантажівки з тягачами, зупинивши рух на міждержавній автомагістралі №35.

За його словами, смерч був зафіксований поблизу Веллі-В'ю, він рухався на схід зі швидкістю 64 км/год, що змусило Національну метеорологічну службу випустити попередження про торнадо для північної частини округу Дентон.

Кобб додав, що шторм також пошкодив будинки, перевернув автофургони, повалив лінії електропередачі й дерева по всій території, в тому числі в Сангері, Пілот-Пойнт, на озері Рей Робертс і в державному парку Айл-дю-Буа.

Міська поліція Клермора, штат Оклахома, заявила, що місто, розташоване приблизно за 45 кілометрів на схід від Талси, було "закрите" внаслідок руйнувань, спричинених торнадо, включаючи обірвані лінії електропередачі, повалені дерева й заблоковані дороги.

Нормандський офіс метеорологічної служби порівняв торнадо в суботу з "просоченою бензином купою хмизу". Синоптики кажуть, що будь-які шторми, які формуються, можуть призвести до великого граду, небезпечних вітрів і торнадо.

"Є невеликий шанс, що більшість збігів не справдяться, і ми побачимо лише кілька штормів сьогодні. Однак, це не той сірник, з яким я хотів би грати. Достатньо лише одного шторму, щоб він став значним", - йдеться в повідомленні метеорологічної служби.

Наразі південь Техасу потерпає від аномальної спеки, на вихідних індекс спеки прогнозувався на рівні 49 градусів за Цельсієм. І, за словами науковців, саме це є передумовою формування торнадо.

За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Зака Тейлора, неділя стане найспекотнішим днем з рекордно високими показниками для кінця травня в Остіні, Браунсвіллі, Далласі та Сан-Антоніо.