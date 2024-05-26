Кількома американськими штатами пронеслись сильні торнадо, що спричинені рекордною спекою
Ввечері суботи, 25 травня, Техасом та Оклахомою пронеслися сильні торнадо. Пошкоджені сотні будинків й автомагістралі
Про це повідомляє Associated Press.
Директор зі зв'язків із громадськістю округу Дентон в Техасі Дон Кобб заявив, що торнадо пронісся над північним округом Дентон пізно ввечері в суботу і перевернув вантажівки з тягачами, зупинивши рух на міждержавній автомагістралі №35.
За його словами, смерч був зафіксований поблизу Веллі-В'ю, він рухався на схід зі швидкістю 64 км/год, що змусило Національну метеорологічну службу випустити попередження про торнадо для північної частини округу Дентон.
Кобб додав, що шторм також пошкодив будинки, перевернув автофургони, повалив лінії електропередачі й дерева по всій території, в тому числі в Сангері, Пілот-Пойнт, на озері Рей Робертс і в державному парку Айл-дю-Буа.
Міська поліція Клермора, штат Оклахома, заявила, що місто, розташоване приблизно за 45 кілометрів на схід від Талси, було "закрите" внаслідок руйнувань, спричинених торнадо, включаючи обірвані лінії електропередачі, повалені дерева й заблоковані дороги.
Нормандський офіс метеорологічної служби порівняв торнадо в суботу з "просоченою бензином купою хмизу". Синоптики кажуть, що будь-які шторми, які формуються, можуть призвести до великого граду, небезпечних вітрів і торнадо.
"Є невеликий шанс, що більшість збігів не справдяться, і ми побачимо лише кілька штормів сьогодні. Однак, це не той сірник, з яким я хотів би грати. Достатньо лише одного шторму, щоб він став значним", - йдеться в повідомленні метеорологічної служби.
Наразі південь Техасу потерпає від аномальної спеки, на вихідних індекс спеки прогнозувався на рівні 49 градусів за Цельсієм. І, за словами науковців, саме це є передумовою формування торнадо.
За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Зака Тейлора, неділя стане найспекотнішим днем з рекордно високими показниками для кінця травня в Остіні, Браунсвіллі, Далласі та Сан-Антоніо.
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У ніч на вівторок, 7 травня, на Оклахому обрушилася серія торнадо, унаслідок чого загинула щонайменше одна людина, а п'ятеро отримали поранення.
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