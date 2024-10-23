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Кім Чен Ин відвідав базу міжконтинентальних балістичних ракет

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
07:08
Світ Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проінспектував базу міжконтинентальних ракет і наказав військовим залишатися готовими до контрудару по ворогах "у будь-який момент"

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Про це повідомляє Bloomberg.

Так, на фотографії, опублікованій офіційним корейським центральним інформаційним агентством, видно, як Кім розмовляє з офіційним представником, стоячи біля міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть нести ядерну боєголовку на материкову частину США.

Видання припускає, що північнокорейський лідер таким чином намагається підвищити свій авторитет напередодні президентських виборів у США.

"Північна Корея має звичку вдаватися до провокаційних дій, включаючи проведення випробувань балістичних ракет і ядерних пристроїв, які збігаються з виборами в США, і останній візит, схоже, спрямований на привернення уваги до її військової могутності перед голосуванням 5 листопада", - йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин заявив, що ядерні активи США становлять "постійно зростаючу загрозу" для Північної Кореї та вимагають від Пхеньяна посилити стримування війни, щоб завдати стратегічного контрудару "ворогам у будь-який час за різних обставин".

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в північнокорейській ракеті KN-23/24, якою Росія атакувала Україну, знайшли західні компоненти.
Теги:
КНДР
військові
вибори у США
США
Військові новини
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