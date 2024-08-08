Китай і РФ можуть перейти на бартерну торгівлю через санкції, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Зазначено, що перші дві такі угоди КНР і РФ можуть підписати цієї осені.

"Бартерна торгівля дозволить обом державам обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик", - пояснює інформаційне агентство.

Зазначено, що під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю у травні 2024 року затримки двосторонніх платежів були одним із головних питань для обговорення.

У матеріалі наголошується, що РФ розробляє правила бартерної торгівлі, а російські співрозмовники Reuters припускають, що це робить і Китай.

Причиною таких дій Москви та Пекіна є західні санкції: зокрема, держави прагнуть обмежити використання банківських систем, які контролюються США.