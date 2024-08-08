Китай і РФ можуть перейти на бартерну торгівлю через санкції, - Reuters
Восени Росія та Китай можуть почати використовувати бартерну торгівлю, оскільки прагнуть обмежити використання банківських систем, які контролюють Сполучені Штати Америки
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.
Зазначено, що перші дві такі угоди КНР і РФ можуть підписати цієї осені.
"Бартерна торгівля дозволить обом державам обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість західних регуляторів у їхніх двосторонніх транзакціях та обмежить валютний ризик", - пояснює інформаційне агентство.
Зазначено, що під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю у травні 2024 року затримки двосторонніх платежів були одним із головних питань для обговорення.
У матеріалі наголошується, що РФ розробляє правила бартерної торгівлі, а російські співрозмовники Reuters припускають, що це робить і Китай.
Причиною таких дій Москви та Пекіна є західні санкції: зокрема, держави прагнуть обмежити використання банківських систем, які контролюються США.
- 31 липня стало відомо, що Китай скоригував експортний контроль над військовими БПЛА після візиту в Пекін глави МЗС України Дмитра Кулеби.
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