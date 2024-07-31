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Китай після візиту Кулеби обмежив експорт військових дронів, - Bloomberg

Дар'я Куркіна
31 липня, 2024 середа
15:07
Світ Китай

Китай скоригував експортний контроль над військовими БПЛА після візиту в Пекін глави МЗС України Дмитра Кулеби

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що таке рішення зумовлене із все більшою критикою США і союзників через війну РФ проти України.

До "чорного списку" низка агентств, зокрема Центральна військова комісія КНР, додали безпілотники з високоточним вимірювальним обладнанням. Акцентується, що цими змінами доповнили перелік минулого року, а чинності вони набирають із 1 вересня.

"У той час як офіційні особи зняли заборону на експорт безпілотників споживчого класу, міністерство торгівлі повторило свою позицію, що цивільне обладнання не повинно використовуватися для "розповсюдження зброї масового знищення, тероризму чи військових цілей", - підкреслює Bloomberg.

Наголошується, уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна опублікував директиву через кілька днів після візиту міністра закордонних справ України Кулеби до Пекіна - його першої поїздки до КНР протягом повномасштабної війни.

Зазначено, Китай неодноразово заперчував критику Заходу, що Пекін постачає Москві товари подвійного призначення для військового застосування.

"Європейські чиновники нещодавно заявили, що китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранську модель, розміщений в Україні. Китай заперечує такі звинувачення, заявляючи, що азіатська країна не постачала зброю жодній із сторін конфлікту в Україні та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення", - додає інформаційне агентство.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у середу, 24 липня, у Гуанчжоу провів переговори з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Обговорили, зокрема, Саміт миру та шляхи припинення агресії РФ. Президент Володимир Зеленський заявив, під час зустрічі у Китаї підтвердили, що не постачатимуть росіянам зброю.
Теги:
Україна
Китай
зброя
МЗС України
Війна з Росією
безпілотник
Дмитро Кулеба
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