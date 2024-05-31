Китай не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі у заході.

Нещодавно Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як Росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.

"Китай має тісні зв'язки з Росією й утримується від критики її вторгнення в Україну, але раніше пропонував допомогти стати посередником у конфлікті", - пише Reuters.