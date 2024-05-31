Китай не братиме участь у Саміті миру у Швейцарії, - Reuters
У Китаї підтвердили, що не будуть присутніми на українському Саміті миру у Швейцарії, який має відбутися 15 та 16 червня
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов для участі у заході.
Нещодавно Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як Росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.
"Китай має тісні зв'язки з Росією й утримується від критики її вторгнення в Україну, але раніше пропонував допомогти стати посередником у конфлікті", - пише Reuters.
- Ще 27 травня міністерство закордонних справ Китаю не мало інформації щодо того, чи надішле Пекін свою делегацію на Саміт миру.
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