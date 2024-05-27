Китай ще не визначився, чи відправлятиме делегацію на Саміт миру у Швейцарії
Міністерство закордонних справ Китаю не має інформації щодо того, чи надішле Пекін свою делегацію на Саміт миру, який пройде 15 і 16 червня у Швейцарії
Про це на брифінгу 27 травня сказала речниця міністерства Мао Нін, передає "Радіо Свобода".
"Я зараз не маю, чим поділитися щодо цього", – заявила дипломатка.
При цьому вона зазначила, що Китай підтримає будь-яку конференцію, яку визнає Росія.
"Ми заохочуємо та підтримуємо всі зусилля, які сприяють мирному розв’язанню кризи, і підтримуємо своєчасне проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, за рівноправної участі всіх сторін, а також справедливого обговорення всіх мирних планів", – сказала речниця.
За її словами, Пекін готовий співпрацювати з міжнародною спільнотою щодо політичного врегулювання "кризи в Україні".
Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
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