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Китай побудував кілька великих військових баз навколо Тайваню

21 березня, 2024 четвер
06:18
Світ міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай побудував кілька великих військових баз на трьох островах навколо країни у Південно-Китайському морі

Про це пише Reuters.

"Китай вже створив дуже величезні військові бази в Південно-Китайському морі на трьох островах, що оточують Тайпін - риф Субі, риф Вогняного Хреста та риф Мізчіф - і всі вони знаходяться досить близько до нашого Тайпінгу", - сказав міністр.

Зазначається, що на Тайвані розглянуть те, як використовувати мирні засоби для вирішення проблеми безпеки в Південно-Китайському морі і не дозволяти іншим думати, що Тайвань створює труднощі.

Водночас він додав, що Тайвань використає "найкращий спосіб", щоб продемонструвати свій суверенітет над Іту Абою.

  • Адміністрація берегової охорони Тайваню заявила, що кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли у контрольовані владою острова води, куди їм заборонено.
Теги:
Китай
Тайвань
Військові новини
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