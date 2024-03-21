Китай побудував кілька великих військових баз навколо Тайваню

Про це пише Reuters.

"Китай вже створив дуже величезні військові бази в Південно-Китайському морі на трьох островах, що оточують Тайпін - риф Субі, риф Вогняного Хреста та риф Мізчіф - і всі вони знаходяться досить близько до нашого Тайпінгу", - сказав міністр.

Зазначається, що на Тайвані розглянуть те, як використовувати мирні засоби для вирішення проблеми безпеки в Південно-Китайському морі і не дозволяти іншим думати, що Тайвань створює труднощі.

Водночас він додав, що Тайвань використає "найкращий спосіб", щоб продемонструвати свій суверенітет над Іту Абою.