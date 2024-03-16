Кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли у води Тайваню, куди їм заборонено

Про це пише тайванське інформагентство CNA.

Зазначається, що патрульні кораблі берегової охорони Тайваню стежили за китайськими кораблями, доки вони не покинули заборонену територію.

У своїй заяві берегова охорона Китаю заявила, що кораблі "законно" патрулювали води біля Кіньменю. Судна перебували на відстані близько 3 морських миль (менш як 6 км) на південь від острова.