Кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли у води Тайваню, куди їм заборонено
Адміністрація берегової охорони Тайваню заявила, що кораблі берегової охорони Китаю вперше увійшли у контрольовані владою острова води, куди їм заборонено
Про це пише тайванське інформагентство CNA.
Зазначається, що патрульні кораблі берегової охорони Тайваню стежили за китайськими кораблями, доки вони не покинули заборонену територію.
У своїй заяві берегова охорона Китаю заявила, що кораблі "законно" патрулювали води біля Кіньменю. Судна перебували на відстані близько 3 морських миль (менш як 6 км) на південь від острова.
- Китайська Народна Республіка 25 лютого провела патрулювання у водах поблизу Кіньменю. Ці острови належать Тайваню.
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