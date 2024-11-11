Китай розробляє ядерну силову установку для нового авіаносця, - AP

Про це інформує Associated Press.

Як підкреслили у виданні, створення атомних авіаносців дозволить Китаю зміцнити свої позиції як дійсно потужної морської сили, здатної діяти далеко за межами своїх вод в умовах зростаючої конкуренції зі Сполученими Штатами.

Експерти зазначають, що атомні авіаносці піднімуть Китай до рівня, де зараз перебувають лише США і Франція — це стало б знаковим для національної гордості та глобального іміджу Китаю.

Тун Чжао, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, підкреслив важливість такого розвитку для внутрішньої політичної ситуації та статусу країни на світовій арені.

Дослідження базується на аналізі супутникових знімків, відкритих урядових документів, включаючи тендерну документацію, звіти про оцінку впливу на навколишнє середовище та навіть скарги громадян на шум та запиленість під час будівництва.

Аналіз, проведений Інститутом міжнародних досліджень Міддлбері, вказує, що прототип реактора будується в горах неподалік Лешані, в південно-західній провінції Сичуань. Згідно з документами, проєкт отримав назву "Лунвей" або "Могутність дракона".

"Прототип реактора в Лешані є першим вагомим доказом того, що Китай насправді розробляє атомний авіаносець, - зауважив Джеффрі Льюїс, професор Міддлбері і один з дослідників проєкту. - Експлуатація атомного авіаносця - це ексклюзивний клуб, до якого, схоже, прагне приєднатися Китай".

За інформацією видання, новий реактор найближчим часом буде введений в експлуатацію. Відомо, що він розробляється на Базі 909, де вже перебувають шість інших реакторів. Об'єкт контролюється Інститутом ядерної енергетики Китаю, дочірньою компанією Китайської національної ядерної корпорації.

Документи, які вказують на те, що китайський Інститут 701, офіційно відомий як Китайський центр досліджень і проєктування кораблів, який відповідає за розробку авіаносців, закупив реакторне обладнання, "призначене для встановлення на великому надводному військовому кораблі" в рамках проєкту "Розвиток ядерної енергетики", а також "національне оборонне призначення" проєкту допомогли дійти висновку, що цей великий реактор є прототипом авіаносця наступного покоління.

У звіті про вплив на навколишнє середовище проєкт "Лунвей" вказано як "будівельний проєкт, пов'язаний з національною обороною", який класифікується як "секретний".

"Якщо тільки Китай не розробляє атомні крейсери, якими під час холодної війни займалися лише США і Радянський Союз, то Проєкт розвитку ядерної енергетики, безумовно, стосується розробки атомного авіаносця", - заявили дослідники в докладному 19-сторінковому звіті про свої висновки.