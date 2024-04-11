Китай відмовився приймати раніше замовлені партії української кукурудзи, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел інформаційного агентства, у Китаї прагнуть зменшити пропозицію на внутрішньому ринку та підтримати ціни для своїх аграріїв перед посівною. З цією метою імпортери країни не приймуть 4-5 партій української кукурудзи, які КНР замовила раніше для отримання з квітня по червень.

Таке рішення було прийнято протягом останніх двох тижнів. Водночас співрозмовники зазначили, що надалі Китай може зірвати більше іноземних постачань.

У Bloomberg пояснюють, що трейдери можуть постачати кукурудзу з-за кордону й змішувати її з іншими інгредієнтами в кормах для тварин перед імпортом за нижчою податковою ставкою. Однак місцева влада прикордонних територій Китаю заборонила трейдерам будувати нові заводи для змішування зернових культур та сказала зменшити поставки кукурудзи в ці зони в порівнянні з 2023 роком.