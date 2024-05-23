Китай ввів санкції проти 12 американських компаній з виробництва зброї
Китай у середу, 22 травня, наклав санкції на 12 американських компаній з виробництва зброї та їх керівників
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.
У заяві вказано, що США нібито впродовж певного часу ігнорують "об'єктивну та неупереджену позицію і конструктивну роль Китаю в "українській кризі" та запроваджують "протиправні односторонні санкції" проти низки китайських суб'єктів, які пов'язані з РФ, "вдаючись до одностороннього залякування та економічного примусу".
"Водночас США продовжують продавати зброю Китаю в Тайванському регіоні, серйозно порушуючи принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних комюніке США і Китаю, серйозно втручаючись у внутрішні справи і серйозно підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю", - йдеться у повідомленні.
Тож під санкції Китаю потрапили:
- Lockheed Martin Missiles and Fire Control
- Lockheed Martin Aeronautics
- Javelin Joint Venture
- Raytheon Missile Systems
- General Dynamics Ordnance and Tactical Systems
- General Dynamics Information Technology
- General Dynamics Mission Systems
- Intercoastal Electronics
- Systems Research and Simulation
- Iron Mountain Solutions
- Applied Technology Group
- Arciont
Керівникам цих компаній також заборонили в'їзд на територію Китаю.
- 20 травня Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню, коли на острові пройшла інавгурація нового президента.
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