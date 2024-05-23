Китай ввів санкції проти 12 американських компаній з виробництва зброї

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ КНР.

У заяві вказано, що США нібито впродовж певного часу ігнорують "об'єктивну та неупереджену позицію і конструктивну роль Китаю в "українській кризі" та запроваджують "протиправні односторонні санкції" проти низки китайських суб'єктів, які пов'язані з РФ, "вдаючись до одностороннього залякування та економічного примусу".

"Водночас США продовжують продавати зброю Китаю в Тайванському регіоні, серйозно порушуючи принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних комюніке США і Китаю, серйозно втручаючись у внутрішні справи і серйозно підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю", - йдеться у повідомленні.

Тож під санкції Китаю потрапили:

Lockheed Martin Missiles and Fire Control

Lockheed Martin Aeronautics

Javelin Joint Venture

Raytheon Missile Systems

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems

General Dynamics Information Technology

General Dynamics Mission Systems

Intercoastal Electronics

Systems Research and Simulation

Iron Mountain Solutions

Applied Technology Group

Arciont

Керівникам цих компаній також заборонили в'їзд на територію Китаю.