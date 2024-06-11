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Кліматичні та пропалестинські активісти розгромили 20 філій одного з банків Британії

11 червня, 2024 вiвторок
05:58
Світ активісти, банк Barclays

Кліматичні та пропалестинські активісти розбили вікна та залили фарбою 20 філій британського банку Barclays: таким чином вони протестують проти ділових відносин британського банку з Ізраїлем і фінансування ним руйнівних для клімату галузей промисловості

Зміст

Про це інформує CNN.

Відповідальність за погроми взяла на себе пропалестинська група "Палестинська дія". Там заявляють, що облили філії банку червоною фарбою та розбили вікна будівель, щоб "вимагати від банку відмовитися від торгівлі зброєю і викопним паливом з Ізраїлем".

"Розчарування обмеженим прогресом Barclays у припиненні фінансування геноциду і руйнівного для клімату фінансування допомогло породити цей новий радикальний фланг активізму. Цілеспрямовані дії триватимуть до тих пір, поки Barclays повністю не виключить це фінансування зі своєї бізнес-моделі", - наголосили у "Палестинській дії".

Крім того, фотографіями розтрощених відділень поділилась група екологічних активістів Shut the System.

"Shut the System і “Палестинська дія” вдалися до радикальних прямих дій, розчарувавшись у мізерному прогресі Barclays у зміні їхнього руйнівного для клімату і геноциду фінансування", - вказано в одному з дописів. 

Раніше низка пропалестинських груп закликали до протестів проти Barclays, стверджуючи, що банк інвестує "мільярди доларів у компанії, пов'язані з ізраїльськими військовими". Зокрема, у травневому звіті Кампанії солідарності з палестиною вказано, що британський банк володів часткою в акціонерному капіталі або надавав кредити і фінпослуги щонайменше дев'ятьом компаніям, які виробляють зброю чи створюють технології, які надалі продають Ізраїлю. 

Натомість представник банку заявив, що Barclays надає "життєво важливі фінансові послуги" американським, британським і європейським компаніям, які постачають оборонну продукцію НАТО і його союзникам. Він наголосив, що банк не є безпосереднім інвестором. 

"Хоча ми підтримуємо право на протест, ми просимо учасників кампанії робити це з повагою до наших клієнтів, колег і майна", - зазначив він. 

За даними поліції Лондона, 10 червня було затримано трьох людей у зв'язку з правопорушенням, вчиненим у лондонському відділенні Barclays.

активісти, банк Barclays

Фото: x.com/Pal_actioактивісти, банк Barclays

Фото: x.com/Pal_actioактивісти, банк Barclays

Фото: x.com/Pal_actio

  • Раніше активісти організації Palestine Action пошкодили портрет діяча, пов'язаного зі створенням Ізраїлю, лорда Бальфура в Трініті-коледжі Кембридзького університету. 
Теги:
Ізраїль
Палестина
клімат
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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