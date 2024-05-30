КНДР запустила близько 10 балістичних ракет у бік Східного моря
Вранці 30 травня Північна Корея випустила близько 10 балістичних ракет малої дальності у напрямку Східного моря
Про це повідомляє Yonhap.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що КНДР запустила літальні апарати, які, ймовірно, були балістичними ракетами малої дальності, близько 6 ранку (за місцевим часом).
Пуск відбувся з району Сунан у Пхеньяні в бік Східного моря. Більше подробиць південнокорейські військові не надали.
"Наші військові посилили моніторинг і пильність стосовно додаткових запусків, одночасно тісно обмінюючись інформацією, пов'язаною з північнокорейськими балістичними ракетами, із владою США і Японії", - додали в штабі.
- Напередодні КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї - вони падали у різних місцях по всій території країни.
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