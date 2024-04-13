"Коли прийде час": Шольц про переговори з Путіним
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повернення до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним можливе тоді, коли той зрозуміє, що треба вивести війська з України
Про це повідомляє Tageszeitung.
На запитання журналіста, коли буде сенс знову розмовляти з Путіним, канцлер відповів, що "коли настане час".
"У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", - наголосив Шольц.
За його словами, він не виключає подальших дискусій з Володимиром Путіним у майбутньому, проте зараз "російська війна говорить проти цього".
Як стверджує видання, востаннє Шольц і Путін спілкувалися у грудні 2022 року.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне робочий візит до Китаю. З китайським лідером Сі Цзіньпінем він планує обговорити, зокрема, і війну Росії проти України.
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