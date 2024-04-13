"Коли прийде час": Шольц про переговори з Путіним

Про це повідомляє Tageszeitung.

На запитання журналіста, коли буде сенс знову розмовляти з Путіним, канцлер відповів, що "коли настане час".

"У будь-якому випадку, якщо Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська", - наголосив Шольц.

За його словами, він не виключає подальших дискусій з Володимиром Путіним у майбутньому, проте зараз "російська війна говорить проти цього".

Як стверджує видання, востаннє Шольц і Путін спілкувалися у грудні 2022 року.