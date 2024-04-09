Шольц запланував поїздку до Китаю: досліджуватиме, якою мірою Пекін може впливати на Росію у війні проти України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне робочий візит до Китаю. З китайським лідером Сі Цзіньпінем він планує обговорити, зокрема, і війну Росії проти України
Про це повідомляють видання Bloomberg і Tagesschau.
Зазначається, що це вже другий візит Шольца до Китаю на посаді канцлера Німеччини.
Спочатку Шольц прибуде до китайського міста Чунціна, щоб відвідати водневий завод, який керується німецькою компанією. Наступного дня він вирушить до Шанхаю, де виступить з промовою.
Уже 16 квітня запланована зустріч Шольца та Сі. Перемовини з ним та прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном відбудуться у Пекіні.
За словами речника федерального уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, німецький канцлер з-поміж інших питань говоритиме з китайськими представниками і про війну в Україні. Зокрема, Шольц "хоче дослідити, якою мірою Пекін може впливати на Росію та її ведення війни в Україні".
"Ми хотіли б, щоб Китай мав можливість впливати на Росію, щоб сприяти більш мирному розвитку конфлікту в Україні", - сказав Гебештрайт.
- Тим часом у Пекіні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров розпочав переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї.
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