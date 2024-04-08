Лавров приїхав до Китаю: говоритимуть і про Україну
8 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров почав дводенний візит до столиці Китаю - Пекіну
Про це повідомляє пропагандистське інформагентство РІА Новини.
Він проведе переговори зустрінеться із очільником МЗС КНР Ван Ї.
"Очікується, що міністри обговорять питання двосторонньої співпраці, взаємодію та роботу в ООН, БРІКС, ШОС, "Групі двадцяти", - йдеться у повідомленні.
Пропагандисти додали, що міністри також поговорять про війну в Україні та ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.81 Купівля 38.81Продаж 39.35
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе