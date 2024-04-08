Лавров приїхав до Китаю: говоритимуть і про Україну

Про це повідомляє пропагандистське інформагентство РІА Новини.

Він проведе переговори зустрінеться із очільником МЗС КНР Ван Ї.

"Очікується, що міністри обговорять питання двосторонньої співпраці, взаємодію та роботу в ООН, БРІКС, ШОС, "Групі двадцяти", - йдеться у повідомленні.

Пропагандисти додали, що міністри також поговорять про війну в Україні та ситуацію в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.