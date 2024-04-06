Чим Китай забезпечує армію Путіна під час війни з Україною: подробиці від Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерела, Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Підтримка Китаю також включає оптичні прилади та паливо для ракет. Між країнами посилилась космічна співпраця.

Партнерство Китаю і РФ особливо посилилось в останні місяці.

"Торгівля між двома країнами сягнула рекордних $240 мільярдів у 2023 році. Сусід Росії став постачальником всього, від одягу до машин і автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас Росія збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю", - додали у Bllomberg.

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен нібито поінформував європейських союзників про масштаби та значення підтримки Китаю Росії, а також говорив про необхідність зробити кроки для її скорочення.

"США та їхні союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна та посилити зусилля з припинення підтримки Китаєм російської оборонної промисловості", - пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Офіційні представники Білого дому відмовилися від коментарів, МЗС Китаю також не прокоментувало інформацію про яку пише видання.