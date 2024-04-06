Чим Китай забезпечує армію Путіна під час війни з Україною: подробиці від Bloomberg
Китай посилив свою підтримку російських терористів у війні проти України
Про це пише Bloomberg.
За інформацією джерела, Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Підтримка Китаю також включає оптичні прилади та паливо для ракет. Між країнами посилилась космічна співпраця.
Партнерство Китаю і РФ особливо посилилось в останні місяці.
"Торгівля між двома країнами сягнула рекордних $240 мільярдів у 2023 році. Сусід Росії став постачальником всього, від одягу до машин і автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас Росія збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю", - додали у Bllomberg.
Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен нібито поінформував європейських союзників про масштаби та значення підтримки Китаю Росії, а також говорив про необхідність зробити кроки для її скорочення.
"США та їхні союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна та посилити зусилля з припинення підтримки Китаєм російської оборонної промисловості", - пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.
Офіційні представники Білого дому відмовилися від коментарів, МЗС Китаю також не прокоментувало інформацію про яку пише видання.
- У березні американська розвідка заявила, що Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ.
- 6 квітня глава мінфіну США Джанет Єллен попередила Китай про "значні наслідки" для країни, якщо компанії підтримуватимуть РФ у війні проти України. Це стало одним з найбільш жорстких попереджень.
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