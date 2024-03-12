Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ, - розвідка США
В американській розвідці заявили, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки
Про це повідомляє Sky News.
"Амбіційний, але стурбований Китай, конфронтація Росії, деякі регіональні держави, такі як Іран, і низка недержавних суб'єктів кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", - йдеться у доповіді розвідки США, яка була опублікована після надання свідчень керівниками ЦРУ у Сенаті.
Також у звіті наголошується, що торгівля між Китаєм та Росією зростає з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року.
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