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Головна Війна з Росією Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ, - розвідка США

Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ, - розвідка США

12 березня, 2024 вiвторок
01:24
Війна з Росією росія - китай

В американській розвідці заявили, що Китай останнім часом надає Росії економічну підтримку та допомогу у сфері безпеки

Про це повідомляє Sky News.

"Амбіційний, але стурбований Китай, конфронтація Росії, деякі регіональні держави, такі як Іран, і низка недержавних суб'єктів кидають виклик давнім правилам міжнародної системи, а також верховенству США в ній", - йдеться у доповіді розвідки США, яка була опублікована після надання свідчень керівниками ЦРУ у Сенаті.

Також у звіті наголошується, що торгівля між Китаєм та Росією зростає з початку повномасштабного вторгнення в Україну, а китайський експорт товарів потенційного військового використання зріс більш ніж утричі із 2022 року.

Теги:
Росія
Китай
зброя
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