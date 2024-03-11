Берлін заявив спецпредставнику Китаю, що про припинення підтримки України не може бути й мови

Про це повідомив речник МЗС Себастьян Фішер на брифінгу 11 березня, передає Укрінформ.

За його словами, дипломати розповіли про свої зусилля з досягнення миру, зокрема йшлося про глобальний саміт миру, який має організувати Швейцарія.

Фішер зауважив, що під час розмови "стали очевидними відомі відмінності в позиціях Китаю та ЄС щодо агресивної війни Росії проти України".

Берлін вітає мирні намагання Китаю зробити внесок у завершення війни в Україні, але нових китайських ініціатив представлено не було, зазначив речник.

Німецька сторона вкотре підкреслила, що ставлення Пекіна в цьому "центральному питанні" впливає на відносини між ФРН, Європою і Китаєм, викликає стурбованість також співпраця між Китаєм і Росією, зокрема в питанні постачання товарів подвійного призначення й обходження санкцій з боку китайських компаній.

Німецька сторона наголосила, що про припинення підтримки України не може бути й мови, зазначив Фішер.