Берлін заявив спецпредставнику Китаю, що про припинення підтримки України не може бути й мови
Спецпредставник Китаю Лі Хуей 9 березня відвідав Берлін, де обговорив із державним секретарем МЗС Німеччини Томасом Баґґером війну в Україні
Про це повідомив речник МЗС Себастьян Фішер на брифінгу 11 березня, передає Укрінформ.
За його словами, дипломати розповіли про свої зусилля з досягнення миру, зокрема йшлося про глобальний саміт миру, який має організувати Швейцарія.
Фішер зауважив, що під час розмови "стали очевидними відомі відмінності в позиціях Китаю та ЄС щодо агресивної війни Росії проти України".
Берлін вітає мирні намагання Китаю зробити внесок у завершення війни в Україні, але нових китайських ініціатив представлено не було, зазначив речник.
Німецька сторона вкотре підкреслила, що ставлення Пекіна в цьому "центральному питанні" впливає на відносини між ФРН, Європою і Китаєм, викликає стурбованість також співпраця між Китаєм і Росією, зокрема в питанні постачання товарів подвійного призначення й обходження санкцій з боку китайських компаній.
Німецька сторона наголосила, що про припинення підтримки України не може бути й мови, зазначив Фішер.
- Раніше у МЗС Китаю анонсували візити Лі Хуея до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи".
- Лі Хуей 4 березня відвідав Брюссель, де зустрівся з керівниками Європейської служби зовнішньої діяльності. Сторона ЄС закликала Китай обмежити постачання передових технологій до Росії.
- Варшава також наголосила, що підтримка України є обов'язком світової спільноти.
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