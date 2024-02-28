Спецпредставник Китаю відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для "політичного врегулювання української кризи"
Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей прибуде з візитами до України, Росії та кількох європейських країн для переговорів щодо "політичного врегулювання української кризи"
Про це поінформувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
Вказано, що Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію "для проведення другого раунду дипломатичного обговорення політичного врегулювання української кризи". Він розпочне свої візити до країн з 2 березня.
- Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що наразі найголовніше – встановити мир в Україні шляхом перемовин. Єдиним виходом із "кризи" є політичне рішення.
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