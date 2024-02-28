Спецпредставник Китаю відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для "політичного врегулювання української кризи"

Про це поінформувала речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вказано, що Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Україну, Німеччину та Францію "для проведення другого раунду дипломатичного обговорення політичного врегулювання української кризи". Він розпочне свої візити до країн з 2 березня.