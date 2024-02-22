"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори

Про це дипломат сказав після завершення поїздки до Європи на Мюнхенську безпекову конференцію та відвідання Іспанії та Франції, передає Укрінформ.

За його словами, війна в Україні, яку Китай називає "кризою", є однією з двох головних міжнародних гарячих точок, що викликають негативні наслідки по всьому світу, і її продовження не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти.

"Історія розсудить усі нюанси цієї кризи, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість. На цей момент найневідкладніше – відновити мир", – сказав Ван Ї.

Історичний досвід доводить, що кінцевою точкою будь-якого конфлікту є повернення за стіл переговорів, наголосив міністр.

"Ми вважаємо, що єдиним виходом є політичне рішення", – підкреслив дипломат.

На думку голови МЗС Китаю, у ситуації з Україною є надія на встановлення миру.

"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки", - резюмував Ван Ї.