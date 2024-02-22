"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що наразі найголовніше – встановити мир в Україні шляхом перемовин. Єдиним виходом із "кризи" є політичне рішення
Про це дипломат сказав після завершення поїздки до Європи на Мюнхенську безпекову конференцію та відвідання Іспанії та Франції, передає Укрінформ.
За його словами, війна в Україні, яку Китай називає "кризою", є однією з двох головних міжнародних гарячих точок, що викликають негативні наслідки по всьому світу, і її продовження не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти.
"Історія розсудить усі нюанси цієї кризи, хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість. На цей момент найневідкладніше – відновити мир", – сказав Ван Ї.
Історичний досвід доводить, що кінцевою точкою будь-якого конфлікту є повернення за стіл переговорів, наголосив міністр.
"Ми вважаємо, що єдиним виходом є політичне рішення", – підкреслив дипломат.
На думку голови МЗС Китаю, у ситуації з Україною є надія на встановлення миру.
"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у відновленні миру та підтримувати побудову збалансованої, ефективної й стійкої архітектури європейської безпеки", - резюмував Ван Ї.
- У лютому минулого року Китай опублікував документ із пропозицією щодо "політичного врегулювання", у якому війну Росії проти України названо "кризою".
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