Заступник голови МЗС Польщі на зустрічі з Лі Хуеєм наголосив, що підтримка України є обов'язком світової спільноти

Про це поінформувала пресслужба МЗС Польщі.

Польський чиновник наголосив, що агресія Росії проти України залишається ключовим викликом регіональній і глобальній безпеці. Заступник міністра підкреслив, що "підтримка жертв нападу є не лише правом, але й обов’язком усіх членів міжнародної спільноти, особливо постійних членів ради безпеки ООН".

Польща закликала китайську сторону не надавати політичну, економічну та військову підтримку Росії як агресору.

Польська сторона засудила погрози РФ застосувати ядерну зброю, а також мілітаризацію тимчасово окупованої ЗАЕС. На переконання Варшави, усе це несе небезпеку не лише для Східної Європи, а й для світу в цілому.

"Польща цінує протидію Китаю російським загрозам і розраховує на конкретні дії, в тому числі для забезпечення ядерної безпеки в Україні, в тому числі в Міжнародному агентстві з атомної енергії", - йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Заступник міністра Бартошевський також підкреслив негативний вплив Росії на продовольчу безпеку країн, що розвиваються.

Своєю чергою Лі Хуей запевнив, що Китай не є стороною конфлікту і не зацікавлений у продовженні війни. Він наголосив на готовності Китаю сприяти миру та анонсував продовження консультацій із міжнародними партнерами.