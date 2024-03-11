Росія, Іран та Китай проведуть спільні військово-морські навчання
Завтра, 12 березня, Росія, Іран та Китай розпочнуть спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2024", які проходитимуть у північній частині Індійського океану
Про це повідомляє Irna.
Окрім ВМС Китаю, Ірану та Росії у навчаннях будуть задіяні представники збройних сил Азербайджану, Оману, Казахстану, Пакистану й ПАР.
Зазначається, що мета військово-морських навчань - зміцнення безпеки в регіоні, зокрема міжнародної торгівлі через море, розширення багатосторонньої співпраці держав-учасниць, боротьба з піратством, тероризмом, обмін оперативним і тактичним досвідом, а також "демонстрація доброї волі та здатності цих країн спільно підтримувати мир у всьому світі".
- З 15 по 19 березня минулого року РФ, Іран та Китай проводили військово-морські навчання в Оманській затоці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.63
- EUR Купівля 41.55Продаж 42.33
- Актуальне
- Важливе