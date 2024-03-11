Росія, Іран та Китай проведуть спільні військово-морські навчання

Про це повідомляє Irna.

Окрім ВМС Китаю, Ірану та Росії у навчаннях будуть задіяні представники збройних сил Азербайджану, Оману, Казахстану, Пакистану й ПАР.

Зазначається, що мета військово-морських навчань - зміцнення безпеки в регіоні, зокрема міжнародної торгівлі через море, розширення багатосторонньої співпраці держав-учасниць, боротьба з піратством, тероризмом, обмін оперативним і тактичним досвідом, а також "демонстрація доброї волі та здатності цих країн спільно підтримувати мир у всьому світі".